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Общество

Пензячке объяснили, почему сложно попасть в обновленный планетарий

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В пятницу, 8 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» позвонила жительница Пензы Елена Константиновна.

«Ко мне в гости из другого города на неделю приехала бывшая одноклассница. Я ей похвалилась, что буквально несколько дней назад в Пензе открыли реконструированный планетарий. Мы обе помним, как школьницами ходили любоваться звездным небом. Решили воспользоваться моментом и вновь посетить любимое с детства место», - поделилась горожанка.

Прежде чем отправляться на экскурсию, Елена Константиновна позвонила в парк, чтобы узнать расписание и стоимость билетов.

«Мне ответили, что посещение бесплатное, но нужно записаться заранее. Продиктовали городской телефонный номер. Один день я пыталась дозвониться, но безуспешно – никто не брал трубку. На следующее утро девушка смущенно ответила: «Позвоните ближе к 1 октября, сейчас записи пока нет».

Елену Константиновну огорчило больше всего то, что ее школьная подруга так и не увидит обновленный символ малой родины - она приедет в лучшем случае только через год.

В Министерстве культуры и туризма Пензенской области объяснили ситуацию.

«С 2 сентября работа планетария запущена в тестовом режиме, который будет продолжаться в течение месяца. Необходимо время, чтобы наладить все процессы деятельности», - пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам министра Сергея Бычкова, заявок на посещение поступает огромное количество. Во время тестового режима проходит один сеанс в день. О его завершении сообщат дополнительно.

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