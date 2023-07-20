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Культура

В р. п. Башмаково приедет Татьяна Буланова

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В Доме культуры Башмаковского района Пензенской области выступит заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова. Об этом сообщается на портале culture.ru.

Певица приедет на IV районный фестиваль хлеба «От зерна до каравая», который пройдет 26 августа на привокзальной площади р. п. Башмаково.

В программе заявлены русские народные игры и забавы, хороводы и переплясы, песни и частушки, дегустация и продажа хлебобулочных изделий, выставка-продажа меда, яблок и других даров сада и огорода, выставка работ мастеров народного творчества, выступление творческих коллективов и сольные номера художественной самодеятельности Башмаковского района.

Будут организованы фотозоны для семьи и мастер-классы. Ну а Татьяна Буланова станет гостем фестиваля.

Посетить праздник можно будет бесплатно.

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