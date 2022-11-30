Артисты «Кукольного дома» победили на Большом детском фестивале

30.11.2022 | 20:25

Гадкий утенок стал прекрасным лебедем. В прямом и переносном смысле. Коллектив пензенского театра «Кукольный дом» победил на V Большом детском фестивале. В Москве артисты представили спектакль по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена.

«Есть экспертный совет критиков, который отсматривает все эти спектакли и предлагает финалистов, которые выходят уже в финал, на само участие в этом фестивале. А жюри - дети, которые играют в спектаклях, снимаются в кино», - рассказал художественный руководитель театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Пензенские артисты победили в номинации «Лучший спектакль для детей в младшей возрастной категории».

«У нас зал маленький, мы его слышим и чувствуем, а там большой, солидный, далеко зрители. И мы немножко были в обстановке, непривычной нам. Но наша работа - играть на любой зал, на любого зрителя», - отметила актриса театра «Кукольный дом» Ольга Шнитко.

«Сохранить камерность спектакля при таком большом зале было сложно, а так все здорово, спектакль любимый», - сообщил актер театра «Кукольный дом» Руслан Джурабеков.

В постановке были заняты пять актеров.