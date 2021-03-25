В Пензе деятели культуры пообщались в неформальной обстановке

25.03.2021 | 19:25

На встречу к пензенским деятелям культуры спустились сразу три музы. Очень уж им было интересно, о чем заговорят в неформальной обстановке артисты, библиотекари, музейные работники, преподаватели художественного училища и колледжа искусств.

«Обязательно будет обмен мнениями, пожеланиями. Такие встречи всегда заканчиваются совместными проектами. Здесь встречаются представители учреждений различных направлений, обязательно о чем-то договариваются, и это выливается в новый проект», - рассказала генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Также всем было интересно, чем коллеги собираются порадовать своих зрителей в ближайшем будущем. Например, какое полотно выставят следующим в Музее одной картины.

«Самая большая тайна очередного шедевра - состоится ли вообще его приезд к ноябрю этого года», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В Пензе собираются возобновить традицию показа картин из коллекций государственных музеев Москвы и Санкт-Петербурга, как и было задумано изначально 36 лет назад.

«Всем своим коллегам я хочу пожелать, чтобы они держались, не болели, делали прививки. Удачи во всех ваших делах!» - произнесла народная артистка России Галина Репная.