Культура

В Пензе деятели культуры пообщались в неформальной обстановке

Печать

На встречу к пензенским деятелям культуры спустились сразу три музы. Очень уж им было интересно, о чем заговорят в неформальной обстановке артисты, библиотекари, музейные работники, преподаватели художественного училища и колледжа искусств.

«Обязательно будет обмен мнениями, пожеланиями. Такие встречи всегда заканчиваются совместными проектами. Здесь встречаются представители учреждений различных направлений, обязательно о чем-то договариваются, и это выливается в новый проект», - рассказала генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Также всем было интересно, чем коллеги собираются порадовать своих зрителей в ближайшем будущем. Например, какое полотно выставят следующим в Музее одной картины.

«Самая большая тайна очередного шедевра - состоится ли вообще его приезд к ноябрю этого года», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В Пензе собираются возобновить традицию показа картин из коллекций государственных музеев Москвы и Санкт-Петербурга, как и было задумано изначально 36 лет назад.

«Всем своим коллегам я хочу пожелать, чтобы они держались, не болели, делали прививки. Удачи во всех ваших делах!» - произнесла народная артистка России Галина Репная.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Гость||

БЯяяда с пензенской культурой , у неё такоооое лицо

Гость||

Вы кого имеете ввиду?

Гость||

кого имею, в того и введу))

Гость||

Карпов.какой ужас,ведь молодой еще совсем,прямо глыба какая-то,бери пример с Застрожного .подтянутый,стройный.а годочков -то не мало ему.

Гость||

Гость писал(a):

Вы кого имеете ввиду?
кадавры будут впендюривать очередных кентавров?

Гость||

Печать генетического вырождения и порочных возлияний - это лицо пензенской культуры? Кунсткамера, паноптикум, треш.

Гость||

Это культура Пензы? Мясников ,наверное, крутится в гробу.

Гость||

Сатир и сатиретки

Гость||

Теперь понятны кензявр и курдовы фигурки

Гость||

Ой,.ля)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте