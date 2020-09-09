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Культура

Город Спутник станет площадкой международного фестиваля «Канитель»

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В Спутник вновь съедутся гости со всей России и ближнего зарубежья. Здесь пройдет VI международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель».

На три дня - с 11 по 13 сентября - набережная превратится в ремесленную деревню с умельцами из 170 городов и фермерское подворье с натуральными продуктами из лучших хозяйств.

Также гостей ждут симпозиум керамистов с огромным разнообразием мастер-классов для всех желающих, музыкальная программа, конкурсы, интерактивные занятия.

Для детей организуют отдельную площадку, где под руководством специалистов они будут рисовать, лепить, вырезать самые разные поделки. А еще маленькие гости смогут поучаствовать в уроках по ментальной арифметике, скорочтению, развитию памяти, позаниматься английским и просто послушать художественное чтение детских книг.

Каждый день в рамках фестиваля будет проходить фаер-шоу, на пляже 12 и 13 сентября состоится II Фестиваль авторской песни и поэзии «На крыльях алых парусов».

А точку в этом празднике искусства и творчества поставит салют от победителей конкурса фейерверков «Огни Спутника». Он состоится 13 сентября в 20:30.

Подробная программа фестиваля с расписанием работы всех площадок на сайте penza-sputnik.ru и в группах Города Спутника в соцсетях.

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