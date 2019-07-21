21.07.2019 | 16:15

Бревна пилили - только пыль летела. В Золотаревке прошел первый фестиваль-конкурс парковых скульптур «Волшебная страна». Свое мастерство резьбы по дереву продемонстрировали девять умельцев из Пензенской, Московской, Калужской и Ульяновской областей, а также один представитель Республики Башкортостан.

«Вырезают они сказочных героев. У нас здесь теперь будут жить Соловей-разбойник, Змей Горыныч, Русалка и много других еще фигур. Эскиз согласовывался. Мы смотрели: если что-то было не в русле «В гостях у сказки», мы просили мастера немного поменять и придерживаться нашей темы», - сообщила глава администрации р. п. Золотаревка Пензенской области Татьяна Чернышова.

«Золотая рыбка» или «Неожиданный улов» - как назвать свое произведение, мастер из Подмосковья долго не мог решить. По замыслу скульптора, мужик пошел на рыбалку и поймал русалку. Трехметровую статую Николай Гетьман ваял три дня.

«Это не спорт, не соревнование, как у бегунов. У художников немного другая идея. Мы едем воплотить свой художественный образ, который не можем воплотить дома, к примеру», - рассказал Николай Гетьман.

А на подобных конкурсах - пожалуйста. Бревнами обеспечивают организаторы. Пили что душе угодно, хоть самого себя.

«Просто экспромтом, из головы. Может, интуитивно так получается», - ответил на вопрос о похожести скульптуры на автора участник конкурса Александр Матерков из Бащкортостана.

Представительница Пензенской области Дарья Ивашкина вырезала сказочную женщину. По словам автора, бюст у нее получился маленьким не только из-за нехватки материала.

«У меня скульптура - это героиня эпоса народного Мать-плотва. С большой грудью по реке, по воде, над дном плавать неудобно, она же будет за все цепляться. Вы представьте, если бы в нашем вот этом озере с таким проплыть - можно раков всех насобирать сразу», - пояснила Дарья Ивашкина.

Другой известный пензенский резчик по дереву Александр Туркичев на конкурсе сделал необычную скамейку - с элементами мордовской культуры.

«У меня тема - старая эрьзянская мифология. Я решил изобразить Ведяву, мать воды. Вот что получилось», - показал Александр Туркичев.

Заявки на участие в пензенском фестивале-конкурсе приходили и от представителей других государств. Однако в последний момент иностранные мастера не смогли приехать в Россию. Несмотря на это, статус международного организаторы «Волшебной страны» менять не стали.

«Первый фестиваль. Естественно, всегда бывают ошибки. Мы многое учли для себя, много пожеланий было высказано от мастеров. Но в сравнении мастера отзываются очень хорошо и говорят, что участвовали во многих фестивалях - здесь организованно. Им понравилось», - добавила Татьяна Чернышова.

Особенно Пензенская земля запомнится Николаю Гетьману. Москвич стал победителем «Волшебной страны».