В Пензе закрыли еще один нелегальный табачный бизнес

Полицейские закрыли бизнес 55-летней пензячки. Женщина вела розничную торговлю сигаретами без маркировки.

Как установили полицейские, товар, закупленный у третьих лиц, она продавала за наличные в своих продуктовых точках из-под прилавка. Основную часть контрафакта горожанка хранила у сестры в гараже.

По ее словам, бизнес начался в 2023 году. Один из покупателей рассказал, где можно приобрести дешевые безакцизные сигареты.

«Всего из незаконного оборота полицейские изъяли более 11,5 тысячи пачек табачной продукции без российской маркировки общей стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей», - сообщили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки фальсификата.

Ранее на незаконной торговле табачными изделиями попались еще нескольких жителей областного центра. В августе у 54-летнего пензенца изъяли немаркированные сигареты на 17 млн рублей, в том же месяце вынесли приговор 60-летнему организатору доставки крупной партии (более 100 тысяч пачек стоимостью свыше 13,5 млн).

В июле у 43-летнего автовладельца нашли в багажнике 4 тысячи пачек примерно на 278 тысяч рублей, в июне у 59-летнего горожанина изъяли больше 100 тысяч пачек контрафактных сигарет на 13,6 млн.