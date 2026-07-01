В багажнике автомобиля пензенца нашли около 4 000 пачек сигарет

Криминал

В багажнике автомобиля пензенца нашли около 4 000 пачек сигарет
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43-летнего жителя Пензы подозревают в незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Его задержали на рынке в Октябрьском районе.

Туда горожанин приехал, чтобы продать контрафакт. Полицейские обыскали автомобиль пензенца и обнаружили в багажнике около 4 000 пачек сигарет на сумму порядка 278 000 рублей.

Правоохранители установили, что мужчина торговал немаркированным табаком на этом рынке в течение месяца.

По данному факту возбудили уголовное дело, пензенцу грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

В багажнике автомобиля пензенца нашли около 4 000 пачек сигарет

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности горожанина.

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