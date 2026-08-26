У пензенца изъяли немаркированные сигареты на 17 млн

Криминал

У пензенца изъяли немаркированные сигареты на 17 млн
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54-летнего пензенца, прежде не имевшего проблем с законом, осудили за незаконный оборот немаркированной табачной продукции.

С сентября 2024 года по март 2025-го, не имея лицензии, он закупил оптовую партию товара, который разместил на хранение в арендованных торговых павильонах и гараже.

Полиция изъяла у мужчины более 131 000 немаркированных пачек сигарет общей стоимостью свыше 17 000 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

На суде пензенец полностью признал вину. Его оштрафовали на 50 000 рублей штрафа, а контрафакт признали подлежащим уничтожению.

Ранее на незаконном обороте контрафактной табачной продукции поймали еще нескольких жителей областного центра. Так, в июне у 59-летнего горожанина изъяли 101 400 пачек контрафактных сигарет на 13 600 000 рублей. В июле у 43-летнего автовладельца нашли в багажнике 4 000 пачек на сумму около 278 000 рублей. В августе вынесли приговор 60-летнему организатору доставки крупной партии (более 100 000 пачек стоимостью свыше 13 500 000 рублей).

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