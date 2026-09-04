Кузнечанку отправили в колонию за неуплату алиментов на сына

Криминал

Кузнечанку отправили в колонию за неуплату алиментов на сына
Печать
Max

41-летнюю кузнечанку, лишенную родительских прав, отправили в колонию за неуплату алиментов на 17-летнего сына.

Женщину уже привлекали и к административной, и к уголовной ответственности по той же причине, приговаривали к реальному лишению свободы, но и после этого она продолжила игнорировать свои обязанности.

В итоге общая задолженность превысила 781 000 рублей, уточнили в региональной прокуратуре.

На этот раз Кузнецкий районный суд приговорил гражданку к 7 месяцам колонии-поселения.

Женщина подала апелляцию, попросив оставить ее на воле, так как она официально устроилась на работу и намерена погашать долг.

Тем не менее жалоба была отклонена, отметили в Пензенском областном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
алименты ребенок суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!