Кузнечанку отправили в колонию за неуплату алиментов на сына

41-летнюю кузнечанку, лишенную родительских прав, отправили в колонию за неуплату алиментов на 17-летнего сына.

Женщину уже привлекали и к административной, и к уголовной ответственности по той же причине, приговаривали к реальному лишению свободы, но и после этого она продолжила игнорировать свои обязанности.

В итоге общая задолженность превысила 781 000 рублей, уточнили в региональной прокуратуре.

На этот раз Кузнецкий районный суд приговорил гражданку к 7 месяцам колонии-поселения.

Женщина подала апелляцию, попросив оставить ее на воле, так как она официально устроилась на работу и намерена погашать долг.

Тем не менее жалоба была отклонена, отметили в Пензенском областном суде.