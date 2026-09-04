Пензенца обвинили в даче взятки сотруднику УФСБ

49-летнего жителя Пензенской области обвинили в даче взятки сотруднику регионального УФСБ России. Преступление было совершено в Каменке в июне 2026 года.

Мужчина пытался избежать ответственности за преступление, предусмотренное статьей 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Как пояснили в региональном СУ СКР, запрещенное оборудование (включая радиостанцию и гарнитуру) он использовал, чтобы сдать теоретическую часть экзамена на вождение. Устройство мужчина взял у знакомого.

Злоумышленник предложил сотруднику УФСБ 100 000 рублей, чтобы тот не проводил проверку.

«Несмотря на предупреждение об ответственности за взяточничество, мужчина организовал перевод с банковского счета супруги на банковскую карту оперативника», - рассказали в областной прокуратуре.

Злоумышленника задержали.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Ранее за взятку сотруднику УФСБ вынесли приговор 63-летнему жителю Пензы. Мужчина предложил деньги, не желая, чтобы компрометирующим его и сына результатам оперативно-разыскных мероприятий дали ход. В этом случае им грозило бы лишение гражданства и выдворение из России.