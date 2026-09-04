Жителя Колышлейского района обвинили в краже песка на 3,5 млн руб.

41-летний житель Колышлейского района стал фигурантом уголовного дела из-за кражи природных ресурсов.

По данным следствия, мужчина знал о наличии в районе полезного ископаемого - строительного песка. Не имея лицензии, а также законных оснований, колышлеец нанял рабочих, строительную технику и начал добычу ресурса.

«В результате его неправомерных действий в период с июля по август 2024 года из недр извлечено свыше 11,5 тыс. кубометров песка стоимостью более 3,5 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Уголовное дело возбудили после проверки районной прокуратуры. Мужчина частично признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Сейчас материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.