В Пензе раскрыли разбой и убийство 12-летней давности

В Пензе раскрыли дело 12-летней давности о разбойном нападении и убийстве 54-летнего жителя Железнодорожного района. Тело с явными признаками насильственной смерти обнаружили в доме в Монтажном в январе 2014 года.

Полицейские проверили десятки людей из окружения убитого, отработали все возможные версии, организовали и провели 300 с лишним сложных криминалистических экспертиз, отметили в областном УМВД. Тем не менее достичь успеха сразу не удалось.

В 2026 году поступила новая оперативная информация: в преступлении замешаны лица, которые прежде не попадали в поле зрения правоохранителей. Проведя тщательный анализ, сотрудники следственного управления и УМВД совместными усилиями восстановили картину произошедшего.

Двое вымогателей решили взимать с пензенца, который вел свой бизнес, плату за «охранные услуги». В январе 2014-го они приехали в Монтажный, оставили машину недалеко от дома и остаток пути прошли пешком, не привлекая внимания.

Хозяин сам открыл подельникам дверь. Те заковали его в наручники и стали избивать, требуя деньги. Предприниматель ответил отказом, один из рэкетиров несколько раз ударил его ножом в область шеи и по телу. От ранений жертва скончалась.

Соучастники обыскали жилище и наличных действительно не нашли, но забрали себе наручные часы стоимостью более 113 000 рублей. В тот же день оба уехали в Московскую область.

Личности вымогателей установили. Один из них - 49-летний житель Бессоновского района (на момент преступления - 37-летний). Он вернулся домой в расчете на завершение розыска. Оперативники при силовой поддержке росгвардейцев задержали его по месту жительства.

Второй соучастник, смертельно ранивший пензенца, скончался в 2017 году в возрасте 37 лет.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщили в региональном СУ СКР.