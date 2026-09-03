Кузнечанину грозит срок за кражу сумки иностранца из гостиницы

Криминал

Кузнечанину грозит срок за кражу сумки иностранца из гостиницы
Печать
Max

38-летнего жители Кузнецка обвинили в краже из гостиницы на станции Пенза-I. Преступление было совершено в июне.

Жертвой стал 42-летний иностранный гражданин. Он был проездом в областном центре по работе, остановился в гостинице, а утром обнаружил пропажу сумки с вещами. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте установили, что к преступлению причастен кузнечанин.

Он тоже прибыл в Пензу по работе и в момент заселения иностранца уже был в номере. Вечером, когда сосед покинул комнату, кузнечанин решил похитить его спортивную сумку. Добычей злоумышленника стали наушники, смарт-часы, бытовая техника, личные вещи.

Общая сумма ущерба составила 13 000 рублей, это считается значительным размером, сообщили в транспортной полиции.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд. Кузнечанину грозит до 5 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража гостиница полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!