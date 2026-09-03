Кузнечанину грозит срок за кражу сумки иностранца из гостиницы

38-летнего жители Кузнецка обвинили в краже из гостиницы на станции Пенза-I. Преступление было совершено в июне.

Жертвой стал 42-летний иностранный гражданин. Он был проездом в областном центре по работе, остановился в гостинице, а утром обнаружил пропажу сумки с вещами. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте установили, что к преступлению причастен кузнечанин.

Он тоже прибыл в Пензу по работе и в момент заселения иностранца уже был в номере. Вечером, когда сосед покинул комнату, кузнечанин решил похитить его спортивную сумку. Добычей злоумышленника стали наушники, смарт-часы, бытовая техника, личные вещи.

Общая сумма ущерба составила 13 000 рублей, это считается значительным размером, сообщили в транспортной полиции.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд. Кузнечанину грозит до 5 лет лишения свободы.