Четверым бессоновцам удалось украсть более 3 тонн зерна из цеха

Четверых жителей Бессоновского района в возрасте от 39 лет до 41 года будут судить за кражу зерна из цеха предприятия по выращиванию птицы.

По версии следствия, злой умысел возник у троих из мужчин в июне этого года, но подходящей машины, на которой можно было бы увезти похищенное, у подельников не было, поэтому они предложили вступить в группу знакомому владельцу УАЗа.

Деньги, вырученные от продажи зерна, задумали поделить поровну.

«Ночью 13 июня с помощью заранее приготовленной лестницы они перебрались через забор и незаконно проникли в цех. Используя мешки, соучастники стали поочередно насыпать в них поступающий из пластмассовой трубы, являющейся частью конструкции кормораздатчика, комбикорм. Набрав 30 мешков весом более 1,3 тыс. кг стоимостью 33 990 рублей, они погрузили их в автомобиль и скрылись с места происшествия», - рассказали в областной прокуратуре.

Через день, 15-го числа, злоумышленники наведались в цех снова и вынесли оттуда более 1,8 тыс. кг комбикорма на 47 895 рублей.

Похищенное подельники спрятали в гараже одного из них в Сосновке. Там зерно и нашли правоохранители. Все украденное изъяли.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, они полностью признали вину. Материалы уже переданы в Бессоновский районный суд.