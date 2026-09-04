Пензячке, задолжавшей сыну более 170 000 рублей, вынесли приговор

Криминал

Пензячке, задолжавшей сыну более 170 000 рублей, вынесли приговор
Печать
Max

В Пензенском районе перед судом за неуплату алиментов предстала 43-летняя мать. Женщину уже наказывали за то, что она не исполняет своей обязанности по содержанию сына 2012 года рождения.

Суд обязал пензячку выплачивать ребенку 1/4 часть заработка, однако она игнорировала это решение.

В отношении нерадивой матери составили административный протокол. Мировой судья назначил ей обязательные работы. Однако женщина не сделала для себя нужных выводов и не начала содержать сына.

За период с 1 августа 2025 года по 31 мая 2026-го у пензячки образовалась задолженность по алиментам на сумму более 170 000 рублей. Она стала фигуранткой уголовного дела.

Ее признали виновной и назначили наказание в виде 3 месяцев принудительных работ. Пока приговор не вступил в силу, сообщили в Пензенском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
долг алименты суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!