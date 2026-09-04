Пензячке, задолжавшей сыну более 170 000 рублей, вынесли приговор

В Пензенском районе перед судом за неуплату алиментов предстала 43-летняя мать. Женщину уже наказывали за то, что она не исполняет своей обязанности по содержанию сына 2012 года рождения.

Суд обязал пензячку выплачивать ребенку 1/4 часть заработка, однако она игнорировала это решение.

В отношении нерадивой матери составили административный протокол. Мировой судья назначил ей обязательные работы. Однако женщина не сделала для себя нужных выводов и не начала содержать сына.

За период с 1 августа 2025 года по 31 мая 2026-го у пензячки образовалась задолженность по алиментам на сумму более 170 000 рублей. Она стала фигуранткой уголовного дела.

Ее признали виновной и назначили наказание в виде 3 месяцев принудительных работ. Пока приговор не вступил в силу, сообщили в Пензенском районном суде.