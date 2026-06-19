У жителя Пензы изъяли 101 400 пачек контрафактных сигарет

59-летнего жителя Пензы обвиняют в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции. Мужчина купил 101,4 тысячи немаркированных пачек сигарет.

Преступление было совершено в период с октября 2024 года по март 2025-го. Табачную продукцию общей стоимостью свыше 13,6 млн рублей пензенец хранил в арендованных помещениях, сообщили в областной прокуратуре.

Полиция изъяла товар у мужчины. Расследование уголовного дела завершено, его направили в Железнодорожный районный суд.

Ранее на незаконном обороте контрафактной табачной продукции поймали еще нескольких жителей Пензы. Так, у 50-летнего горожанина изъяли сигарет на сумму более 1,2 млн рублей. 54-летний пензенец закупил для перепродажи партию стоимостью свыше 17 млн рублей (более 131 тысячи пачек).

Трое горожан - 60-летний, 54-летний и 51-летний - приобрели более 241 тысячи пачек контрафакта на общую сумму свыше 31 млн рублей.