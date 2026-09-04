Ушедший в декрет пензенец обманул работодателя

34-летнего жителя Пензы, работника Куйбышевской железной дороги, обвинили в незаконном получении детского пособия.

Как установило следствие, в мае 2022 года, после рождения ребенка, мужчина обратился к работодателю с документами на получение выплат. При этом пензенец умолчал, что аналогичное пособие уже назначили его жене.

Выплаты одобрили, и с мая 2022-го по апрель 2025-го мужчина находился в отпуске по уходу за ребенком.

«В течение полутора лет ему незаконно выплачивалось пособие, общая сумма полученных денежных средств составила более 300 000 рублей», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

В июле 2026-го обман пензенца раскрыли. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование завершено, материалы дела передали в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.