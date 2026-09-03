Жителя Пензенской области осудили за оправдание терроризма

Криминал

Жителя Пензенской области осудили за оправдание терроризма
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61-летнему жителю Пензенской области вынесли приговор за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму. Дело рассмотрел Центральный окружной военный суд.

По делу установлено, что мужчина, будучи настроенным против России и специальной военной операции, опубликовал в Сети материалы, в которых оправдал действия проукраинской террористической организации и призвал к насилию в отношении определенной группы граждан.

Пензенца нашли сотрудники регионального УФСБ РФ.

Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчине на 3 года запретили администрировать сайты и каналы в Сети.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Ранее 63-летнего жителя региона признали виновным в содействии террористической деятельности. Он неоднократно переводил деньги в поддержку проукраинского движения, внесенного в реестр террористических организаций и запрещенного в России.

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