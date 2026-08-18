Осудили организатора доставки контрафактных сигарет в Пензу

В Пензе вынесли приговор 60-летнему мужчине за незаконный оборот контрафактной табачной продукции.

Следствие установило, что в период с октября 2024 года по март 2025-го пензенец организовал канал доставки в регион крупной партии (более 100 тыс.) немаркированных пачек сигарет. Продукцию стоимостью свыше 13,5 млн рублей мужчина хранил в арендованных помещениях.

Контрафакт изъяли.

Пензенцу назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, сообщили в региональном УФСБ.

Ранее на незаконном обороте контрафактной табачной продукции поймали еще нескольких жителей Пензы. Так, у 50-летнего горожанина изъяли сигарет на сумму более 1,2 млн рублей. 54-летний пензенец закупил для перепродажи партию стоимостью свыше 17 млн рублей (более 131 тысячи пачек).

Трое горожан - 60-летний, 54-летний и 51-летний - приобрели более 241 тысячи пачек контрафакта на общую сумму свыше 31 млн рублей.