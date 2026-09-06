Пензенец полез без очереди на АЗС и получил струю газа в лицо

Криминал

Пензенец полез без очереди на АЗС и получил струю газа в лицо
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47-летний пензенец стал жертвой нападения на бензоколонке. Атака стала результатом спора из-за места в очереди.

Полицейские установили личность злоумышленника - им оказался 31-летний житель областного центра. Он признал вину и пояснил, что другой водитель попытался проехать на заправку без очереди.

В перепалке молодой человек перешел от слов к действиям. Он достал перцовый баллончик и распылил его в лицо оппоненту, а потом быстро скрылся.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Конфликты на АЗС этим летом случались не раз. Перцовый баллончик применил, например, житель Шемышейского района, хотевший проехать к колонке без очереди. Ждавший своего часа водитель попытался его остановить и получил струю в лицо.

В июле в Каменке подрались несколько мужчин, причем один из них вооружился чем-то похожим на биту. Аналогичный инцидент произошел и в Пензе.

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