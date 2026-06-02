Пензенца ждет суд за оборот контрафактных сигарет

54-летний пензенец закупил оптовую партию немаркированных сигарет стоимостью свыше 17 000 000 рублей.

Мужчина хотел заработать на их перепродаже.

Пензенец хранил товар в арендованных павильонах и гараже в областном центре.

Правоохранители пресекли его деятельность. Всего у мужчины изъяли более 131 000 пачек сигарет.

«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения по существу», - рассказали в областной прокуратуре.

В регионе нередко изымают крупные партии контрафактной табачной продукции. Так, в апреле сообщалось о 26-летнем жителе области, который незаконно продавал электронные сигареты и жидкости к ним. Сумма ущерба от реализации контрафактного товара составила более 15 000 000 рублей.