Пензенцу не дали заработать на продаже 9 тысяч пачек сигарет

50-летнего жителя Пензы будут судить за незаконный оборот контрафактной табачной продукции. У него изъяли сигареты на сумму более 1,2 млн рублей.

Мужчина приобрел оптовую партию немаркированного табака в период с декабря 2024 года по март 2025-го. Он планировал продавать сигареты, не имея соответствующей лицензии.

Пензенец арендовал торговый павильон и оставил там блоки.

«Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, изъято более 9 тысяч немаркированных пачек сигарет», - сообщили в областной прокуратуре.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Железнодорожный районный суд.

