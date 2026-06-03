Трое пензенцев предстанут перед судом за незаконный табачный бизнес

Криминал

Трое пензенцев предстанут перед судом за незаконный табачный бизнес
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Трех жителей Пензы обвиняют в незаконном обороте контрафактной табачной продукции. По версии следствия, мужчины 1966, 1972 и 1975 года рождения приобрели ее в интернете и продавали в нескольких точках областного центра с сентября 2024-го по март 2025-го.

В марте прошлого года полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России ликвидировали бизнес пензенцев.

Точки продажи, а также склады, принадлежащие злоумышленникам, обыскали. Правоохранители изъяли более 241 000 пачек контракта на общую сумму свыше 31 000 000 рублей. На продукции не было ни иностранных, ни российских акцизных марок, что указывало на ее нелегальное происхождение.

Трое пензенцев предстанут перед судом за незаконный табачный бизнес

«На период расследования подозреваемым гражданам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Трое пензенцев предстанут перед судом за незаконный табачный бизнес

Сейчас уголовные дела, возбужденные в отношении фигурантов 1972 и 1975 года рождения, переданы в суд. Расследование преступления их 60-летнего подельника продолжается.

Пензенцам грозит до 6 лет лишения свободы.

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