Возбуждено дело о преднамеренном банкротстве ОАО «Пензхиммаш»

В Пензе возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ОАО «Пензхиммаш». Речь идет о причинении ущерба на сумму свыше 95 млн рублей.

«В период с 2022 по 2024 г. руководителями ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» совершен ряд сомнительных сделок с целью отчуждения имущества общества и денежных средств. Общая сумма выведенных активов превысила 1 млрд рублей», - уточнили в областной прокуратуре.

В результате предприятие задолжало налоговой более 16 млн рублей, другим организациям и работникам - 79 млн и оказалось неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Суд ввел в отношении юрлица процедуру банкротства.

Прокуратура провела проверку и направила ее материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве.

О кризисе на предприятии стало известно в начале июня 2025 года. После увольнений там не осталось ни главного бухгалтера, ни генерального директора. 102 работника не получали зарплату больше 2 месяцев. При этом из-за отсутствия специалиста по кадрам, имеющего право подписи, они не могли и уволиться.

После проверки, проведенной прокуратурой, наблюдательный совет назначил ответственное должностное лицо, права работников начали восстанавливать. Им погасили долги по зарплате.

