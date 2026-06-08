Жителя Пензенской области обвиняют в оправдании терроризма

41-летнего жителя Пензенской области, приверженца идеологии ультранационализма, будут судить за оправдание терроризма.

Мужчина разместил в интернете материалы о деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации.

Факт нарушения закона выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело расследовано следственным отделом ведомства.

В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе управления.

С начала года это уже не первый инцидент. За похожее преступление осудили, в частности, 63-летнего жителя региона.

В апреле ему назначили наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей и запретили администрировать сайты и каналы в течение 2 лет.

Чуть ранее Центральный окружной военный суд вынес приговор 32-летнему пензенцу: 450 000 рублей штрафа и такой же запрет на деятельность в Сети.