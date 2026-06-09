Определено наказание для пензячки, задавившей пенсионерку на ул. Мира

В Пензе вынесли приговор 44-летней горожанке, сбившей 85-летнюю женщину на Западной Поляне. От полученных травм та скончалась через полторы недели в больнице, уточнили в областном суде.

9 марта прошлого года автолюбительница при движении задним ходом на «Ладе-Гранте» возле дома № 66 на улице Мира не оценила опасность маневра. От толчка пенсионерка упала, потом ее левая голень попала под колесо машины, продолжавшей двигаться.

Виновница аварии покинула место происшествия, не потрудившись вызвать скорую и полицию и не оказав первую помощь, отметили в областной прокуратуре.

В суде женщина пояснила, что никакого препятствия не почувствовала, но крик слышала. Остановившись, она помогла пострадавшей подняться и сесть на скамейку, потом решила отогнать машину к соседнему дому, а полицию вызывать не стала, потому что видела, как пенсионерку увезли в больницу.

Полученные травмы, по мнению горожанки, не могли стать причиной смерти - это последствие плохой работы медиков. Экспертиза опровергла ее доводы, подтвердив прямую связь между переломами и гибелью человека.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права водить транспортные средства на 2 года и 9 месяцев.

Кроме того, по гражданскому иску 2 родственников пенсионерки пензячка обязана выплатить им 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденной наказание - справедливым», - сообщили в областной прокуратуре.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в силу.