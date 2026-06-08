Смертельные разборки под Кузнецком: суд не смягчил приговор

27-летний житель Кузнецкого района, избивший человека до смерти, не смог добиться смягчения приговора.

Вечером 21 сентября прошлого года в селе Никольском во время семейного праздника у будущего подсудимого случился конфликт с 4 мужчинами, приехавшими из Кузнецка.

После этого гости попытались уехать на «Ладе-Гранте», но злоумышленник и его родственники отправились в погоню на 2 машинах.

На выезде сельчане догнали компанию и стали бить. 27-летний участник разборок ударил 29-летнего, сидевшего на заднем сиденье «Гранты», как минимум 3 раза. От травмы живота и органов забрюшинного пространства с разрывом левой почки пострадавший через некоторое время скончался в машине скорой помощи.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил средства, затраченные на погребение.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Также взыскан 1 000 000 рублей в пользу сестры погибшего в качестве компенсации морального вреда.

Мужчина посчитал приговор слишком суровым и подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения, сообщили в областной прокуратуре.