Работникам «Пензхиммаша» погасили долги по зарплате

В отделе СУ СКР по Октябрьскому району продолжается расследование уголовного дела по факту задержки зарплаты на «Пензхиммаше».

«Благодаря принятым следствием мерам перед всеми работниками погашена задолженность по заработной плате на сумму более 18,8 млн рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

О кризисе на предприятии стало известно в начале июня 2025 года. После увольнений там не осталось ни главного бухгалтера, ни генерального директора.

В результате 102 работника не получали зарплату больше 2 месяцев. При этом из-за отсутствия специалиста по кадрам, имеющего право подписи, они не могли и уволиться.

После проверки, проведенной прокуратурой, наблюдательный совет назначил ответственное должностное лицо, права работников начали восстанавливать.