Пензячку объявили в федеральный розыск за кражу спиртного

Криминал

Пензячку объявили в федеральный розыск за кражу спиртного
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На улице Луначарского в Пензе задержали 31-летнюю местную жительницу. Как выяснилось после проверки по базам данных, она находилась в федеральном розыске за кражу.

Пензячку объявили в федеральный розыск за кражу спиртного

В 2025 году горожанка похитила алкоголь из сетевого магазина.

«Зашла, увидела, что можно сделать все без последствий - по крайней мере, в данный момент. Сделала. Купить нельзя было: не работаю я, потому что паспорта нет», - пояснила она на допросе.

Пензячку объявили в федеральный розыск за кражу спиртного

Спиртное злоумышленница употребила сама и потом скрывалась от полиции.

«Планирую пойти отработать часы, восстановить паспорт... устроиться на работу, возможно», - заверила женщина, признав вину.

Пензячку объявили в федеральный розыск за кражу спиртного

Устанавливается причастность пензячки к другим преступлениям, сообщили в областном УМВД. Уголовное дело, возбужденное по факту кражи, передано в суд.

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