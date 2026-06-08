Пензячку объявили в федеральный розыск за кражу спиртного

На улице Луначарского в Пензе задержали 31-летнюю местную жительницу. Как выяснилось после проверки по базам данных, она находилась в федеральном розыске за кражу.

В 2025 году горожанка похитила алкоголь из сетевого магазина.

«Зашла, увидела, что можно сделать все без последствий - по крайней мере, в данный момент. Сделала. Купить нельзя было: не работаю я, потому что паспорта нет», - пояснила она на допросе.

Спиртное злоумышленница употребила сама и потом скрывалась от полиции.

«Планирую пойти отработать часы, восстановить паспорт... устроиться на работу, возможно», - заверила женщина, признав вину.

Устанавливается причастность пензячки к другим преступлениям, сообщили в областном УМВД. Уголовное дело, возбужденное по факту кражи, передано в суд.