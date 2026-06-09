Пензенец потерял более 5 млн руб. при переводе на криптокошелек

27-летний житель Пензы перевел неизвестным более 5 000 000 рублей. Он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

По словам мужчины, он нашел в интернете сайт компании, которая оказывает услуги по конвертации рублей в криптовалюту, и оставил заявку. Вскоре с пензенцем по телефону связался незнакомец, представившийся менеджером организации. Звонивший попросил предоставить номер криптокошелька, на который уйдет перевод, что мужчина и сделал.

Пензенец последовал указаниям собеседника и направился в обменный пункт. Там он отдал деньги кассиру, проверив перед этим адрес электронного кошелька. Однако срок прошел, а деньги не поступили.

«Пензенец, заподозрив обман, стал проверять реквизиты и понял, что из более чем 30 символов совпали только первые и последние 4», - рассказали в региональном УМВД РФ.

Пострадавший мужчина заявил, что аферисты сумели подменить номер криптокошелька пензенца на свой.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.