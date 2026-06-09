11 пензенцев потеряли деньги, поверив в поломку техники

В Пензе перед судом предстанут трое мужчин в возрасте от 27 до 29 лет, которых обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба. По версии следствия, они обманывали пожилых людей, представляясь мастерами по ремонту компьютеров и цифровой техники.

Злоумышленники распространяли листовки с информацией о своих услугах и находили заказчиков - преимущественно пенсионеров.

При первоначальной диагностике «мастера» обнаруживали в технике малозначительные неисправности, а если таковых не было, то придумывали их, затем навязывали жертвам ненужные товары и услуги.

«С апреля 2022 года по июль 2025 года таким образом у 11 граждан пожилого возраста похищены денежные средства в сумме более 135 тыс. рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Первомайский районный суд Пензы.