В ночных клубах Пензы вновь нашли игровое оборудование

В Пензе полиция продолжает выявлять места с игровыми автоматами. На этот раз правоохранители нашли запрещенное оборудование в двух ночных клубах в Октябрьском районе.

Терминалы работали.

«После изъятия они были направлены на проведение компьютерно-технической экспертизы», - сообщили в региональном УМВД РФ.

После получения заключения примут процессуальное решение.

В полиции отметили, что ранее в этих клубах уже бывали проверки, во время которых изымалось игровое оборудование.

Полиция Пензенской области постоянно ведет работу по пресечению незаконной игровой деятельности. Так, терминал изъяли из павильона на улице Антонова в Пензе, а в Кузнецке закрыли заведение с 7 автоматами.