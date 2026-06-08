В Пензе будут судить бессоновца, сбившего пешехода на ул. Гагарина

Криминал

В Пензе будут судить бессоновца, сбившего пешехода на ул. Гагарина
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48-летнего жителя Бессоновского района будут судить за смертельное ДТП. Мужчина превысил скорость и выехал на разделительную полосу.

Авария случилась в 6:55 на улице Гагарина в Пензе, напротив дома № 19, неподалеку от пересечения с улицей Строителей.

В нарушение ПДД водитель развил скорость свыше 96 км/ч и сбил 47-летнего пешехода, остановившегося после пересечения правой стороны проезжей части.

От полученных травм последний скончался на месте.

В отношении бессоновца возбудили уголовное дело, он признал вину. Материалы переданы на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы, сообщили в областной прокуратуре.

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