В Пензе мужчина попался с мефедроном в день своего рождения

Криминал

В Пензе мужчина попался с мефедроном в день своего рождения
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В Пензе 39-летнего мужчину задержали с наркотиками в день рождения. Его подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ.

Злоумышленника обнаружили на железнодорожном перегоне Пенза-I - Арбеково. При досмотре в куртке нашли сверток со светлым порошкообразным веществом.

Физико-химическая экспертиза показала, что это мефедрон массой более 2 граммов (крупный размер).

«Установлено, что подозреваемого задержали в день его рождения после приобретения наркотического средства через интернет», - уточнили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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