Жительница региона поверила в кредит с низким процентом и поплатилась

45-летняя жительница Нижнеломовского района пострадала из-за желания получить кредит с низким процентом.
Объявление, обещавшее 1 000 000 рублей на выгодных условиях, женщина нашла в интернете. Представитель кредитной организации рассказал ей, что для получения денег нужно предоставить свой паспорт, данные которого используют для создания юридического лица.
Не заподозрив подвоха, женщина выполнила указание и в итоге стала подставным учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью.
В полиции она не стала отрицать свою вину.
По факту незаконного использования документов для создания юридического лица возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД России по Пензенской области.