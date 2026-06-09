Жительница региона поверила в кредит с низким процентом и поплатилась

Криминал

Жительница региона поверила в кредит с низким процентом и поплатилась
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45-летняя жительница Нижнеломовского района пострадала из-за желания получить кредит с низким процентом.

Объявление, обещавшее 1 000 000 рублей на выгодных условиях, женщина нашла в интернете. Представитель кредитной организации рассказал ей, что для получения денег нужно предоставить свой паспорт, данные которого используют для создания юридического лица.

Не заподозрив подвоха, женщина выполнила указание и в итоге стала подставным учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью.

В полиции она не стала отрицать свою вину.

По факту незаконного использования документов для создания юридического лица возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

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