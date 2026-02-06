Вынесен приговор мигранту, который набросился на 17-летнюю пензячку

Криминал

Вынесен приговор мигранту, который набросился на 17-летнюю пензячку
В Пензе 40-летнему мигранту вынесли приговор за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

Это случилось днем 19 июня 2025 года на улице Тепличной. Пензячка возвращалась с экзамена, когда ее вдруг схватил нетрезвый мужчина, потащил в кусты и стал удерживать, применяя насилие.

Девушке удалось вырваться и убежать. Иностранец начал преследовать ее, но отказался от своих планов, когда увидел мать пострадавшей (та вышла встречать дочь).

Мужчина скрылся с места происшествия, однако его личность установили.

«По ходатайству следователя в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства осужденный содержался под стражей», - сообщили в областном управлении СКР.

Мигранта приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

