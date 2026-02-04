Появились подробности похищения и убийства человека в Пензе

В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту похищения и убийства 39-летнего мужчины. Подозреваемые - подельники-беглецы, задержание которых проводилось в Москве во вторник, 3 февраля.

По данным СКР, они расправились с человеком в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы, после чего покинули областной центр.

«Установлено, что похищение и убийство совершено на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. Соучастниками совершено разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, у потерпевшего и его супруги похищены денежные средства, ювелирные изделия», - уточнили в Следкоме.

Тело потерпевшего не найдено.

Как уже сообщалось, через несколько дней подельников (41-летнего и 38-летнего мужчин) обнаружили в Москве, в одном из домов на Рублевском шоссе. Старший из них при задержании в подъезде оказал вооруженное сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить табельное оружие. Пензенец был убит, его сообщник задержан, ведутся следственные действия.

«Работа по установлению полной картины совершенных фигурантами преступлений продолжается», - заключили в СКР.