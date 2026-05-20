В Пензе осудили председателя ТСЖ, похитившего деньги жильцов

В Пензе вынесли приговор председателю ТСЖ, который украл вверенные ему средства жильцов.

Мужчина возглавлял правление товарищества, организованного в многоэтажке в микрорайоне Арбеково. С ноября по декабрь 2022 года он заключил два договора с индивидуальным предпринимателем, который не подозревал о преступных замыслах председателя, на оказание услуг ТСЖ.

Сумма контрактов была завышена на 15 000 рублей.

Эти деньги пензенец получил от предпринимателя в виде двух безналичных переводов после приема выполненных работ. Мужчина не вернул их ТСЖ, а забрал себе.

При вынесении решения суд учел, что председатель добровольно возместил ущерб. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. Деньги пойдут в доход государства.

«Приговор не вступил в законную силу», - рассказали в Октябрьском районном суде.