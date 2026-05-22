Молодой рязанец загонял в долги жителей Пензенской области

20-летнего жителя Рязани обвиняют в мошенничестве, жертвами которого стали пензенцы. Юноша оформлял рассрочки на их имя.

Рязанец купил в теневом сегменте интернета сим-карты, прежние владельцы которых прекратили ими пользоваться, но не отвязали от различных онлайн-сервисов.

Пользуясь абонентскими номерами, молодой человек получал доступ к личным кабинетам пользователей на маркетплейсах и заказывал в рассрочку дорогие товары. Ежемесячные платежи списывались с банковских карт жертв.

«Так, злоумышленник, воспользовавшись учетной записью жителя Лунинского района на маркетплейсе, оформил на него рассрочку на приобретение дорогостоящего смартфона, который затем благополучно продал», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Купленные за чужой счет товары юноша сбывал по более низкой цене, размещая объявления в мессенджере. Когда лимит рассрочки оказывался исчерпан, он продавал ставшие ненужными абонентские номера в даркнете.

На данный момент полиция установила, что рязанец причастен к совершению 3 подобных преступлений. Причиненный жителям региона ущерб составил порядка 150 000 рублей.

Помимо этого, юноше приносило доход создание фейковых аккаунтов в мессенджерах, которые он затем продавал.

Пензенские полицейские, установив личность подозреваемого, отправились в командировку в Рязань и задержали юношу. При обыске в его квартире обнаружили и изъяли 7 мобильных телефонов, около 100 сим-карт, компьютерную технику и банковские карты.

По фактам кражи денег с банковских счетов, неправомерного доступа к компьютерной информации и организации деятельности по передаче абонентских номеров возбудили уголовные дела. Рязанца заключили под стражу.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.