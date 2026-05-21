Пензенец обманул троих человек с участками в Богословке

Жителя Пензы осудили за мошенничество в крупном размере и кражу.

Весной 2024 года мужчина убедил троих человек, что может посодействовать в приобретении через торги участков сельхозназначения в Богословке Пензенского района, на которых те потом планировали построить дома.

За помощь горожанин получил в общей сложности 1 000 000 рублей, о чем выдал соответствующие расписки, чтобы поддержать образ благонадежного человека.

Однако никаких реальных действий мужчина совершать не собирался. Сначала он уверял клиентов, что вопрос решается, но вскоре перестал брать трубку. Тогда пострадавшие обратились в полицию.

Этот же пензенец в феврале 2025 года похитил у своей знакомой 200 000 рублей. Он нашел и забрал деньги, когда по просьбе женщины пришел в ее квартиру покормить кота в отсутствие хозяйки.

Вину во всех преступлениях злоумышленник признал, ущерб полностью возместил.

В итоге его приговорили к 2 годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 10%, сообщили в Октябрьском районном суде.