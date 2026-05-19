Пензенца оштрафовали за махинации с банковскими картами

22-летнего жителя Пензы суд признал виновным в незаконном обороте средств платежей, или дропперстве.

В июле и августе 2025 года молодой человек приобрел 2 банковские карты, оформленные на других людей. Потом он продал их за 14 000 рублей, заодно передав и пароли для входа в интернет-банк вместе с ПИН-кодами.

«Пластик» предназначался для проведения незаконных операций, пояснили в Ленинском районном суде.

Пензенец полностью признал свою вину и раскаялся. С учетом этого и других смягчающих обстоятельств ему назначили штрафа в размере 300 000 рублей.

Кроме того, с горожанина взыскали в доход государства 14 000 рублей - в счет конфискации денежных средств, полученных нелегальным путем.

Приговор в законную силу еще не вступил.

