В Пензе избавились от игрового автомата на ул. Антонова

В Пензе в полицию поступила информация о том, что в павильоне на улице Антонова установили игровой терминал.

Правоохранители выехали на место и обнаружили оборудование, которое было в рабочем состоянии, а также деньги.

«Терминал был изъят и направлен на проведение экспертизы», - рассказали в региональном УМВД РФ.

После получения заключения примут решение о направлении материалов в региональное СУ СКР.

Полиция Пензенской области постоянно ведет работу по пресечению незаконной игровой деятельности. Так, в Кузнецке закрыли заведение с 7 терминалами.