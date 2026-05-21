В Сердобске врача осудили за смерть пациента

В Сердобске бывшему врачу отделения медицинской профилактики вынесли приговор за смерть пациента. Суд пришел к выводу, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение ею своих профессиональных обязанностей.

Это случилось в апреле 2024 года. В Сердобскую центральную районную больницу им. А. И. Настина доставили пациента с жалобами на боли в боку, одышку и повышенную температуру. Инфекционист взяла на себя полномочия лечащего врача, осмотрела мужчину, выставила диагноз (двусторонняя пневмония) и назначила препарат для внутримышечного введения. У пациента развился абсцесс, а затем сепсис, в результате чего он скончался.

Врач не признала вину. По ее мнению, лечение проводилось правильно.

«Суд на основании предоставленных доказательств установил, что врач в ходе оказания медицинской помощи больному проявил преступную небрежность, не предвидел возможности наступления смерти», - сообщили в Сердобском городском суде.

Женщину приговорили к 2 годам ограничения свободы. Также ее на 2 года 6 месяцев лишили права заниматься медицинской врачебной деятельностью.