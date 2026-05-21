Нижнеломовец ударил знакомого по уху бутылкой с пивом
35-летнего жителя Нижнего Ломова осудили за нападение на 36-летнего знакомого.

Конфликт между мужчинами случился вечером 10 июля прошлого года. Старший, будучи пьяным, стал беспричинно оскорблять младшего нецензурными словами.

Нижнеломовец разозлился и решил проучить обидчика. Сначала он ударил его стеклянной бутылкой с пивом по левому уху и толкнул, так что тот упал. Затем не менее 5 раз стукнул лежавшего ногой по животу, голове и лицу.

После случившегося пострадавшему удалили селезенку. Нанесенный ему вред медики расценили как тяжкий.

Нижнеломовец, ранее уже судимый, признал вину.

Его приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

