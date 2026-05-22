Пензенец нашел на ул. Мира борсетку с крупной суммой денег

В Пензе осудили 59-летнего мужчину, который подобрал на улице чужую борсетку.

Горожанин стоял на остановке «ЖК «Фаворит» на улице Мира (напротив дома № 44), когда увидел на дороге мужскую сумочку, оброненную хозяином.

Не долго думая, пензенец поднял борсетку и унес с собой. Владельцу был нанесен ущерб на общую сумму 1 450 000 рублей.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и злоумышленника нашли. Он полностью признал вину.

За кражу в особо крупном размере мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщили в Первомайском районном суде.