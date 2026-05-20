Молодой пензенец хотел подписать петицию и поплатился

24-летний житель Пензы обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Молодого человека обманули с помощью схемы с подписанием петиции.

Предложение поддержать общедомовой документ по улучшению жилищных условий поступило горожанину в мессенджере. Не увидев подвоха, он согласился и получил ссылку для голосования. Собеседник настаивал, что пензенец должен все сделать через портал госуслуг.

Пензенец перешел по ссылке, авторизировался на сайте, но не смог проголосовать, так как произошла техническая ошибка.

Вскоре горожанину позвонил незнакомец, представился сотрудником «Госуслуг» и рассказал, что злоумышленник зашел в личный кабинет пензенца и переводит деньги с его банковского счета экстремистским организациям. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно перечислить средства на «безопасный счет».

Пензенец поверил и перевел 495 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД РФ.