Перечислены самые громкие уголовные дела 2025 года

В понедельник, 19 января, глава областного управления Следственного комитета России Владимир Игнатенков назвал самые громкие уголовные дела 2025 года.

Первым он привел в пример дело в отношении бывшего руководителя Управления культуры г. Пензы Веры Фейгиной и местного индивидуального предпринимателя, которых обвиняют в получении и даче взятки соответственно.

По данным следствия, Фейгина договорилась с бизнесменом, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках проекта «Пензенское лето - 2025». 8 августа в своем служебном кабинете она получила часть согласованной суммы - 250 000 рублей. После этого чиновницу и взяткодателя задержали сотрудники ФСБ, деньги изъяли.

«Вину свою они признали, сейчас это дело рассматривается в суде», - пояснил Владимир Игнатенков.

Второе дело касается 2 пензенских адвокатов, которых обвиняют в мошенничестве на крупную сумму. По версии следствия, они выманили 2,7 млн рублей у доверителя-бизнесмена под предлогом дачи взятки представителям органов внутренних дел. Взамен те якобы должны были возбудить уголовное дело по заявлениям клиента о неправомерном захвате его имущества. На самом деле злоумышленники не собирались ничего делать.

«Сейчас дело находится на завершающей стадии расследования», - уточнил Владимир Игнатенков.

Также он напомнил о 4 уголовных делах по преступлениям в сфере миграционных отношений, 2 из них уже направлены в суд.

В 2025-м были задержаны начальник управления по вопросам миграции областного УМВД России и начальник отдела иммиграционного контроля того же ведомства. Их обвинили в получении взяток.

По версии следствия, с мая 2024 года по апрель 2025-го должностные лица оказывали индивидуальному предпринимателю содействие в легализации на территории России иностранцев, в том числе допустивших нарушения миграционного законодательства. Кроме того, они предупреждали его о проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, планируемых управлением по вопросам миграции, либо не включали стройки в план проверок.

«На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 5,5 млн рублей. Дело сейчас рассматривается в суде», - заключил спикер.