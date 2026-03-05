Глава СКР взял на контроль дело о травмировании подростка в Пензе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании подростка в Пензе. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

3 марта с крыши здания рухнул фрагмент наледи и покалечил 17-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали, полученные им травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В тот же день по материалам прокуратуры Железнодорожного района Пензы было возбуждено уголовное дело.

4-го числа в рамках расследования задержали директора управляющей компании, в ведении которой находится дом на Суворова, 90а. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах следствия.

Исполнение находится на контроле в центральном аппарате.