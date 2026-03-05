Наледь рухнула на подростка: директор УК отправлен под домашний арест

Директору управляющей компании «Без проблем», в чьем ведении находится дом № 90а на улице Суворова, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в Железнодорожном районном суде г. Пензы в четверг, 5 марта.

3-го числа с крыши здания рухнула наледь на 17-летнего подростка, который был на тротуаре. По словам губернатора, он до сих пор находится между жизнью и смертью.

В тот же день по материалам прокуратуры Железнодорожного района Пензы было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Директора управляющей компании задержали в рамках расследования.

Его отправили под домашний арест на срок 1 месяц и 28 суток, то есть по 3 мая 2026 года включительно.

В суде сообщили, что мужчине запрещены:

- выход за пределы помещения, в котором он проживает, без письменного разрешения следователя - круглосуточно, за исключением необходимости участия в следственных действиях и процессуальных мероприятиях по данному уголовному делу, а также случаев посещения медицинских учреждений (при наличии соответствующих оснований);

- общение с посторонними людьми, кроме проживающих с ним лиц;

- отправка и получение почтово-телеграфных отправлений с любых адресов, использование средств связи, включая стационарные и мобильные телефоны, и интернета - за исключением случаев общения с защитником, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, и контролирующим органом, а также вызова экстренных служб.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в областном управлении СКР.